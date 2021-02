Positano. Il sindaco Guida “E’ il momento della solidarietà, non dell’odio e contrapposizione”

Positano, Costiera amalfitana. Sul clima politico avvelenato un invito a dire basta all’odio e alla contrapposizione, deleteri per la vita politica, soprattutto in un momento difficile per il paese come questo, a causa della pandemia per il Covid. Interviene il sindaco Giuseppe Guida

” Prima di esprimersi in giudizi fuori luogo e poco rispettosi, bisognerebbe conoscere il significato etico, morale e letterario delle parole!! Chi usa certi termini con leggerezza e superficialità, oltre che mancare di rispetto agli altri, in primis manca di rispetto a se stesso!!

Mi duole invece riscontrare come i commenti siano intrisi di offese e di odio che come sempre non mi trovano d’accordo e che ritengo inutili e dannosi nell’ambito di una “dialettica politica” che effettivamente faccio fatica a comprendere, e non per disagio intellettuale, ma perché lontana anni luce dal mio modo di interpretare l’impegnò civico e politico.

Sono peraltro dispiaciuto che tali commenti arrivino in un momento storico che richiederebbe solidarietà e unità della comunità e non odio e contrapposizione.”