Positano, il sindaco Giuseppe Guida festeggia San Valentino con una foto ultraromantica

Positano. Il sindaco Giuseppe Guida non si è sottratto alla foto più romantica nella sua città, con lo sfondo del bellissimo cuore installato in Piazza dei Mulini in occasione di San Valentino. I suoi occhi sono tutti per la bellissima moglie Francesca Collina. In questo stupendo scatto non vediamo il primo cittadino nel suo ruolo istituzionale ma un uomo innamorato della sua donna. Una coppia che festeggia il giorno dell’amore come tante coppie in tutto il mondo, che si guardano negli occhi e continuano a giurarsi eterno amore.

Un sindaco romantico per una città romantica, un connubio perfetto che rappresenta la vera essenza di questo giorno di San Valentino.