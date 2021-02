In occasione della festa del papà del 19 marzo, giorno di San Giuseppe, il sindaco Giuseppe Guida, l’amministrazione comunale e il parroco Don Danilo Mansi indicono il concorso “‘A LETTERA ‘A PAPÀ MIO”. Possono partecipare al concorso i bambini dai 5 ai 13 anni. Al vincitore del concorso verrà assegnato un bellissimo premio che stiamo valutando. Saranno assegnati piccoli cotillions a tutti i partecipanti.

“Allora cosa dovete fare per partecipare?”, scrive Giuseppe Rispoli. “Una bella letterina dedicata al vostro papà. Potete scriverla in versi, in rima o come più vi piace, poi vi fate riprendere con uno smartphone e la pubblicate sulla pagina Facebook del concorso Favolemia con nome cognome ed età. Così potete dimostrare quanto sia grande il bene per il vostro papà. Il 19 marzo 2021 nella Chiesa Madre di Positano Santa Maria Assunta prima della fine della messa delle 18.00 ci sarà la premiazione. Una giuria insieme a Giuseppe Rispoli deciderà il vincitore del concorso “A lettera a papà mio” in base all’interpretazione, testo e originalità. Presenziaranno alla premiazione Don Danilo Mansi, il sindaco Giuseppe Guida e l’amministrazione comunale di Positano”.