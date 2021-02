Positano, il cestista statunitense Derek Willis all'Hotel Conca d'Oro

Positano. Il noto cestista statunitense Derek Willis si trova nella città della costiera amalfitana ospite dell’Hotel Conca d’Oro. Dopo due anni trascorsi nella BBL Basketball Bundesliga in Germania attualmente il cestista milita nell’Happy Casa Brindisi ed è molto seguito dagli sportivi e può contare un gran numero di follower su Instagram. Nativo americano, sua madre appartiene a tre tribù: Southern Arapahoe, Pawnee and Creek. Prima che si trasferisse sul Mt. Washington, da bambino ha vissuto per diversi anni nella ‘Wind River Indian Reservation’ riserva indiana nel Wyoming tra le più grandi del paese. Infanzia trascorsa su un grande appezzamento di terra ai margini della riserva.

Un gigante buono di 25 anni e 206 centimetri di altezza, lo sportivo ha deciso di regalarsi qualche giorno di tranquillità in costiera amalfitana, scegliendo per il suo soggiorno proprio la città di Positano.