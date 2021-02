Positano, Giuseppe Vespoli: “Proposte alla regione per rilanciare il turismo. In progetto una rassegna libri”

Positano. Positanonews ha intervistato in esclusiva Giuseppe Vespoli, consigliere al turismo, manifestazioni e spettacolo della città verticale, oltre a essere uno stimato imprenditore alberghiero.

Il commento di Vespoli dopo l’incontro di ieri con l’assessore regionale al turismo Felice Casucci: “Quello di ieri è stato un incontro proficuo dove sono state evidenziate tante problematiche ma il Comune di Positano ha voluto avanzare anche delle proposte di rilancio turistico per quest’estate, vista l’emergenza sanitaria. Speriamo che vengano accettate tutte le nostre tesi. Speriamo di coltivare questo rapporto con la regione”.

In merito al ritorno del flusso turistico in Costiera e in particolare a Positano Vespoli ha sottolineato: “Ho notato che c’è una discreta presenza per San Valentino. Speriamo in un’operazione di re-marketing che stiamo organizzando con il Comune. Abbiamo avuto anche la possibilità di instaurare un rapporto con l’Associazione De Sanctis. Stiamo organizzando un progetto per una rassegna di libri e narrativa. Ma non vi anticipo nulla”.

Infine, “un grande orgoglio per Positano, non solo città romantica ma città archeologica”. Un centro di grande cultura e iniziative.