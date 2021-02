Positano: Gioacchino Cinque tra i migliori 50 bar tender di Diageo Bar Academy

Positano: il giovane Gioacchino Cinque selezionato tra i migliori 50 bartender di Diageo Bar Academy. Gioacchino ha raccontato in anteprima a Positanonews le sue sensazioni.

“Sono Gioacchino Cinque e rappresenterò Positano alla WORLD CLASS – Diageo Bar Academy. Sono stato selezionato tra i migliori bartender. Il tema di quest’anno saranno le api e il loro ecosistema. La nostra deadline per presentare il progetto è il 22 febbraio.

Riparte la Diageo Reserve World Class, una delle più prestigiose competizioni internazionali dedicate all’arte della mixology. Si sono aperte a settembre le iscrizioni per la nuova edizione del contest, il cui ritorno, dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, vuole rappresentare un segnale di positività per il settore bartending. Un contest dalla portata globale, non solo per la sua dimensione geografica, in quanto coinvolge oltre 50 Paesi di tutto il mondo, ma perché globale è la sfida che viene posta ai concorrenti, sottoposti a una serie di prove che ne mettono in gioco tutte le loro qualità: creatività, istinto, conoscenze e stile.

In bocca al lupo Gioacchino!