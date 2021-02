Positano, Gabriele Rispoli al Governo: “Il turismo ha bisogno di programmazione, vaccino per dare sicurezze”

Positano (Costiera amalfitana). Positanonews ha sentito in esclusiva Gabriele Rispoli, presidente dell’Associazione Ristoranti Positano. Rispoli ha avuto un confronto con molti operatori turistici e albergatori della perla della Costiera amalfitana. “Ci stiamo tenendo in contatto per capire quali prospettive ci sono per il settore. Dobbiamo capire come gestire le prenotazioni e organizzarci per la stagione turistica che arriva. Abbiamo poche certezze e poche linee guida sia dal Governo che dalla regione Campania”, ci ha spiegato.

Il suo appello al nuovo governo è questo: “Il turismo ha bisogno di programmazione, chiediamo al governo Draghi il vaccino per gli operatori turistici per dare sicurezza a chi viene in vacanza da noi”.