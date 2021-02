Positano e le quote rosa, il vice sindaco Margherita Di Gennaro “Giunta frutto del voto dei cittadini, iniziamo percorso costruttivo”. Una riflessione accorata e condivisa quella del vice sindaco della perla della Costiera amalfitana che invita alla collaborazione a un percorso costruttivo e pacifico “volto al bene del nostro amato paese”, che riportiamo integralmente

Ho letto molte polemiche riguardo quest’ormai famosa “quota rosa”… Vorrei esprimere il mio pensiero riguardo questa questione, rivolgendomi a tutti, in particolare ovviamente alle donne.

Non siamo e non ci sentiamo affatto delle belle statuine.

La delega alle pari opportunità l’ho chiesta espressamente al candidato sindaco ancor prima della mia nomina a vicesindaco, proprio perché voglio iniziare un percorso che coinvolga tutte le donne, e le avvicini alla politica ed alla vita amministrativa del nostro paese.

Mi sono presentata come colei che vuole essere la voce del popolo, la voce dei cittadini, di tutti i cittadini, specialmente delle donne.

Delle donne che da sempre sono il cuore pulsante della nostra società, impegnandosi come imprenditrici e madri, raggiungendo traguardi e successi senza alcun bisogno di leggi di quote rosa.

Non mi piace l’idea che le donne vengano messe nelle “nell’angolo rosa” della politica, solo perché ciò ci è dovuto da una legge.

Il percorso di avvicinamento delle donne nella politica è già cominciato, sarà un percorso lungo che richiederà impegno e dedizione, ma sono sicura che arriveremo in vetta con le nostre forze, con l’appoggio reciproco e con la sensibilità che ci contraddistingue.

La nostra giunta è frutto di quello che i cittadini di Positano hanno espresso attraverso il loro voto.

Il gruppo dell’alba della libertà è formato da molte donne, che anche se non fanno parte della giunta o del consiglio, danno il loro sostegno e supporto.

Sentitemi vicina, iniziamo un percorso costruttivo e pacifico, volto al bene del nostro amato paese.