Positano: doppio senso di circolazione in Via Pasitea fino al 19 febbraio

Positano. Il doppio senso di circolazione in Via Pasitea durerà fino alle 18 di venerdì 19 febbraio. Lo leggiamo all’interno dell’ordinanza numero 5 del 12 febbraio 2021 del Comune di Positano.

Come anticipato da Positanonews nei giorni scorsi, la mattina dell’8 febbraio sono iniziati i lavori per la riparazione di un tratto della condotta idrica e fognaria insistente lungo Via Cristoforo Colombo la cui carreggiata sarà interamente impegnata per consentire alle macchine operatrici di lavorare con celerità.

Quindi si procede in senso unico alternato in Via Pasitea e questo ha comportato anche variazioni degli orari del servizio interno della Mobility Amalfi Coast. Come già detto, vi è divieto di sosta lungo la strada interna di Positano. I cittadini, però, non potendo sostare in quel tratto chiedono un’alternativa valida. L’ideale sarebbe una tariffa convenzionata in un parcheggio di Positano.

Cliccando qui puoi consultare tutta l’ordinanza.