Positano: da domani il ristorante “C’era una volta” riapre a pranzo e cena

Positano: da domani il ristorante “C’era una volta” riapre pranzo e cena. Si tratta del primo ristorante in ingresso a Positano, sulla destra, e si trova nei pressi della Chiesa Nuova, nel cuore pulsante della città verticale con vista mare.

Un luogo di luminosa bellezza, incastonato come una pietra preziosa nella maestosa Costiera amalfitana. Il ristorante con specialità di pesce è meta ideale per chi ama gustare le deliziose pietanze della cucina tipica positanese: non solo prelibatezze dal mare ma anche carni, affettati, formaggi, mozzarella e, ovviamente, la gustosa pizza napoletana.