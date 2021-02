Positano, crollo della macera poteva essere un disastro. La Costiera fragile e aspettiamo ancora l’apertura ad Amalfi . Questa mattina Positanonews ha riportato l’episodio di un crollo di una macera su una casa a Liparlati, in Via Grada Nuova.

L’episodio avvenuto questa notte ha fatto temere il peggio, ma per fortuna la casa, in quel momento, era disabitata, e alla fine ci sono stati solo danni a parte dell’abitazione . Conviviamo con il dissesto idrogeologico in Costiera amalfitana, diamo colpa alla pioggia o alle condizioni meteo, ma spesso la colpa è dell’uomo che non capisce o conosce la natura.

Bisogna lavorare sul territorio e sulla prevenzione. Intervenire dopo a volte non è una soluzione, anche perchè non si può risolvere tutto con le reti che necessitano anche di manutenzione che, se non viene fatta, possono addirittura peggiorare la situazione.

Intanto dal 2 febbraio sono passate tre settimane e ancora non si sa quando cominceranno i lavori per ripristinare la viabilità sulla S.S. 163 Amalfitana.

Non c’è solo il Covid, ma continuiamo a convivere con problemi storici irrisolti come il dissesto idrogeologico e la viabilità.

