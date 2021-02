Positano: crolla una macera su una casa a Liparlati. Si tratta di Villa Oasi

Positano. E’ crollata una macera su una casa nel quartiere Liparlati della città verticale. L’episodio si è verificato alle 4:30 circa di stanotte e le cause sono legate a infiltrazioni dell’acqua. La casa interessata – come si vede nelle foto di Positanonews – si chiama Villa Oasi. L’abitazione in questione per fortuna è disabitata. Al momento, quindi si riscontrano solo danni alla struttura ma nessun ferito.

Stanotte i residenti nella zona hanno sentito il tonfo e in più hanno segnalato puzza di gas. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTI – Si tratta di una macera che è crollata sopra la casa. Pericolo per l’abitazione ma nessun ferito.

AGGIORNAMENTI/2 – Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine.