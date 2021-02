Positano, conclusi i lavori alla condotta idrica: ripristinato il senso unico lungo via Pasitea e via C. Colombo. L’Amministrazione Comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, ha informato i cittadini che i lavori di riparazione della condotta idrica sono conclusi.

Per questo motivo, è stato ripristinato il senso unico di circolazione lungo tutta via Pasitea e via C. Colombo.

Foto 2 di 2



Positano Via Cristoforo Colombo Sponda dove si sono effettuati i lavori nella foto di Pasquale Cocorullo