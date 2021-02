Positano (Costiera amalfitana). “Positano Città Archeologica”, è quanto vuole l’amministrazione di Giuseppe Guida confermato dalla funzionaria della Soprintendenza dottoressa Pacifico a margine dell’incontro tra i sindaci della Costiera e l’assessore regionale al turismo Felice Casucci.

In corso un vertice a Positano con l’assessore regionale al turismo Felice Casucci per discutere circa il problema della viabilità a seguito delle numerose frane in Costa d’Amalfi. Presenti, oltre al sindaco della città verticale Giuseppe Guida, anche i sindaci di Praiano (Anna Maria Caso) e di Furore (Giovanni Milo) e il soprintendente Pacifico.

La dottoressa Silvia Pacifico è un funzionario archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino.

La dottoressa ha sottolineato come la precedente amministrazione di Michele De Lucia e l’attuale di Giuseppe Guida sono stati attivi e presenti nel seguire lo sviluppo della Villa Romana.

Un grande obiettivo, sono già previsti due milioni di euro dal Mibtac mentre oggi iniziano i lavori per un nuovo ambiente della Villa Romana.