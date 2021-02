Positano. Stamattina la Capitaneria di porto è arrivata al molo per controlli al porto semidistrutto. Intanto, come si vede nelle foto di Positanonews, alcune persone ne approfittano dell’ottimo clima per godersi qualche ora di sole.

I lavori di restyling e di ripristino del porto della perla della Costiera amalfitana sono iniziati lo scorso giugno. Speriamo terminino in fretta in vista della stagione estiva.