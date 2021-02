Positano. Blackout a Liparlati e Montepertuso : ecco i motivi. Cambiati i generatori

Positano, Costiera amalfitana. Durante la giornata di martedì 16 febbraio nel quartiere di Liparlati e nella frazione di Montepertuso si è verificata un’interruzione della corrente elettrica senza alcun preavviso dall’ENEL. Finalmente siamo a conoscenza del motivo: c’è stato un problema ai generatori. L’interruzione serviva a installare i gruppi per evitare di tenere al buio tutti i clienti durante la manutenzione sulla rete. Nella fattispecie i problemi avvertiti sono legati al malfunzionamento di due generatori di piccola taglia. Il personale di E-distribuzione è prontamente intervenuto per sostituire i due gruppi elettrogeni sostituiti con altri di riserva già presenti sul posto che hanno consentito una ripresa tempestiva dell’erogazione di energia elettrica. Per l’occasione è stato istituito un piano con presidio H24 dei tecnici E-Distribuzione con servizio di ronda garantito su tutti i gruppi elettrogeni installati. Inoltre i gruppi sono dotati di sensori in grado di inviare informazioni di funzionamento alla centrale operativa. Tutto ciò ha comunque consentito una rapida ripresa del servizio. Quindi risolto il mistero della mancanza di energia elettrica di ieri