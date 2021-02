Positano: avviso del Comune per la scelta del medico di base

Positano, il Comune pubblica un avviso per la scelta del medico di base.

A seguito dello spostamento dei medici di base da parte dell’ASL, coloro che al momento si trovano sprovvisti del medico curante, e al fine di non creare assembramenti presso gli uffici ASL, anche in considerazione delle difficoltà per raggiungere gli uffici, i cittadini possono compilare il modulo allegato e consegnarlo presso il Polo Socio Sanitario di Via Pasitea, allegando codice fiscale e documento d’identità.

Orari dal lunedì al venerdì ore 09.00/13.00 tel.089875832.