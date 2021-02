Positano: avvallamento nella strada di Arienzo. E’ pericoloso

Positano. Oggi vi mostriamo la situazione in cui si trova la strada di Arienzo, frazione della città verticale: come si vede nelle immagini, le condizioni sono abbastanza critiche. E’ evidente che nel rifare l’asfalto la parte interna non è stata tolta e nessuno ha controllato i lavori come avrebbe dovuto. Le auto nel parcheggiare sono costrette a farlo quasi centralmente alla strada perché si è creato questo avvallamento.

Un avvallamento che risulta un pericolo anche per chi percorre il tratto su due ruote. Purtroppo dobbiamo constatare che Arienzo e Laurito – due frazioni di Positano – sono lasciate un po’ a se stesse. Ci sono tante problematiche, come le vie senza illuminazione, e spesso sono i privati a provvedere.