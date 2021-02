Positano. Auguri a Giuseppe Vespoli e Daniela Cinque per la nascita di Valentina

Positano. Un raggio di sole nella casa del consigliere comunale Giuseppe Vespoli e della moglie Daniela Cinque per la nascita della piccola Valentina. Ecco il post della neomamma: “Benvenuta in famiglia piccola nostra. Arrivata in un periodo difficile per insegnare che le cose belle accadono e che bisogna solo saper aspettare. Arrivata in un giorno speciale … 10.02.21. Si inizia un nuovo percorso insieme… Noi 4… Ringrazio il cielo per avermi dato un’altra volta la possibilità di provare sulla pelle la gioia più grande al mondo”.

La redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per papà Giuseppe e mamma Daniela per l’arrivo della loro principessa.