Positano, attivato sportello di supporto per iscrizioni al portale vaccinazioni

Positano, sportello di supporto per iscrizioni al portale vaccinazioni Covid-19. “Il Comune di Positano, nell’ottica di essere sempre vicina ai cittadini ha attivato, presso polo socio sanitario ‘D.Fiorentino’ uno sportello di supporto per l’adesione al portale per le vaccinazioni covid-19, al momento rivolte alla popolazione over 80”, leggiamo sul profilo Facebook del Comune.