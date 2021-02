Positano, assessore Guarracino: “Problemi tecnici in Via Monte ma la ditta sta facendo il possibile”

Positano, parla l’assessore con delega alla viabilità, ai vigili e alle pubbliche relazioni Raffaele Guarracino: “Problemi tecnici in Via Monte ma la ditta sta facendo il possibile”.

Subito intervenuto sulla vicenda del gas in Via Monte l’assessore Guarracino. “La ditta si sta impegnando al massimo per risolvere i problemi. Noi stessi del comune abbiamo fatto un sopralluogo e stiamo facendo il possibile per risolvere il problema il prima possibile“, ha spiegato a Positanonews.

Anche le 14 famiglie, dichiaratesi pronte a una class action per avere il gas, ci hanno confermato: “Sono oltre 10 anni dalla prima raccolta firme. Ora abbiamo ripresentato 17 richieste di contratto e 13 di noi hanno già versato la quota dj euro 644,00. Il comune ha fatto finalmente il sopralluogo con la ditta e la Società Amafitana Gas”.

Speriamo che la vicenda si concluda presto!