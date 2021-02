Positano, all’età di 94 anni ci lascia Luisa Pagano, vedova Buonocore

Positano perde un pezzo della sua storia. All’età di 94 anni, dopo una vita dedicata al lavoro ed alla famiglia, si è conclusa l’esistenza terrena di Luisa Pagano vedova Buonocore che ha raggiunto in cielo il marito Vincenzo. La signora Luisa viveva a Liparlati ma era amata e benvoluta da tutta Positano per la sua innata bontà e la sua cordialità. Una persona dal grande cuore, indimenticabile per chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla nella sua vita.

Lascia nel dolore i figli Pina e Nino con Annalisa, la nipote Marialuisa con Alessandro e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora l’affidano alla Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e nel suo amore infinito. Siamo certi che continuerà a vegliare sui suoi cari ed a proteggerli come ha fatto ogni giorno della sua esistenza, libera adesso dalla sofferenza e dal dolore.

La redazione di Positanonews è vicina ai familiari in questo momento di profondo dolore e porge le più sentite condoglianze.