Positano: al via il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Di dare atto della necessità di dotare il comune di Positano del P.E.B.A. come previsto dalla L. n. 41/1986 e dalla L. 104/92, al fine di evitare l’adozione di misure per l’eliminazione delle barriere architettoniche che prescindano da un percorso di partecipazione, programmazione e coordinamento, e far si che si arrivi alla massima efficacia degli interventi da realizzare sul territorio;