Positano. A Leonardo Imperati il Premio di Studio “SMART”

Positano, Costiera amalfitana . In periodo di pandemia, che tanto penalizza anche gli studenti, ci fa piacere riportare notizie positive dal nostro territorio. A Leonardo Imperati di Positano, studente di Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è stato assegnato il Premio di Studio “SMART” da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.

Tale premio viene assegnato a 100 studenti che si distinguono per meriti accademici, selezionati tra tutti gli iscritti alle dodici facoltà dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per le sedi di Milano, Roma, Brescia, Piacenza e Cremona.

Ci congratuliamo con Leonardo, che ha vinto tale premio anche lo scorso anno.

“Promuovere una vera cultura del merito significa anzitutto aiutare i giovani a cogliere appieno l’importanza dei loro talenti, quali doni da coltivare per la propria crescita e realizzazione personale e per il bene dell’intera società” Franco Anelli Magnifico Rettore – Università Cattolica

Orogogliosi di avere cittadini che si distinguono anche in questo periodo difficile, dalla redazione di Positanonews facciamo i nostri migliori auguri a Leonardo per i suoi studi. Ad Maiora