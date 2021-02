Positano: 14 famiglie pronte a una class action per il gas in Via Monte

Positano: 14 famiglie pronte a una class action per avere il gas in Via Monte. Dopo quasi cinque anni di battaglie per avere il gas, la situazione resta ancora invariata per i residente di Via Monte e di Via della Feluca, vie lungo le scale di Positano. Queste famiglie sono anni che aspettano il gas. Hanno anche stipulato dei contratti ma ancora nulla di fatto.

“Sono oltre 10 anni dalla prima raccolta firme. Ora abbiamo ripresentato 17 richieste di contratto e 13 di noi hanno già versato la quota dj euro 644,00. Il comune ha fatto finalmente il sopralluogo con la ditta e la Società Amafitana Gas”, hanno spiegato a Positanonews.

Le famiglie sono pronte a organizzare una class action se la situazione non dovesse cambiare. Purtroppo quando è iniziata la metanizzazione in Costiera amalfitana e Positano, questa è avvenuta nelle vie principali ma non in quelle secondarie.