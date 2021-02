Pompei, paura per il virus. Lo Sapio chiude le scuole

Pompei. «Situazione epidemiologica insostenibile, boom di tamponi effettuati nel weekend ». Solo 150 svolti dall’Asl in prevalenza tra ragazzi. Così il sindaco Carmine Lo Sapio chiude tutte le scuole di Pompei. Da oggi e fino a domenica 14 febbraio stop alle lezioni in presenza. Lo Sapio ha firmato un’ordinanza sindacale urgente con cui ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità.

«Abbiamo dovuto prendere atto che la situazione è diventata insostenibile. In queste ultime settimane la direzione Asl ha inviato note, raccomandando la chiusura ad horas di alcuni plessi scolastici di Pompei. I casi di contagio sono aumentati, c’è un tracciamento già compiuto di 150 tamponi la maggior parte effettuata tra ragazzi. Spero siano tutti negativi perché altrimenti sarà un disastro», ha detto il sindaco al termine di una riunione domenicale tenutasi al Comune di Pompei. Nel mirino del sindaco Lo Sapio finiscono anè che gli assembramenti davanti a bar e ristoranti del centro cittadino. «Ho convocato tutte le categorie commerciali interessate. Senza il rispetto delle regole, sono pronto a chiudere tutti i locali di Pompei» minaccia il primo cittadino.

A Meta, dove ci sono stati assembramenti lungo la spiaggia sabato pomeriggio, il sindaco Giuseppe Tito minaccia limitazioni. Intanto, all’istituto professionale Degni di Torre del Greco, «gli ingressi posticipati e le uscite anticipate in questo momento di emergenza epidemiologica sono sospesi’» si legge nella comunicazione che la dirigente scolastica dell’istituto, Rossella Di Matteo, che ha fatto pervenire la nota a genitori e alunni e ha pubblicato sul sito internet della scuola in vista della ripresa parziale delle attività in presenza, programm ata a partire da oggi. Nella comunicazione la preside sottolinea che sono previste d e r o gh e per «visita medica (uscita ant icipata) che dovrà essere giustificata il giorno successivo con certificato medico» e «partecipazione a esami, concorsi o simili, con idonea giustificazione».