Pompei, il benvenuto del sindaco Lo Sapio al nuovo direttore Zuchtriegel.

“Un benvenuto e un augurio di buon lavoro a Gabriel Zuchtriegel nominato, questa mattina, nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei. Sono certo che anche a Pompei, così come ha già fatto a Paestum, continuerà la sua opera di rilancio e innovazione dell’area archeologica. Nella sua gestione a Paestum abbiamo potuto apprezzare l’apertura verso il mondo e le collaborazioni esterne, nonché il senso di inclusione con la città. La sinergia tra la città vecchia e la città nuova è ciò per cui lavoriamo da sempre e sono sicuro che con Zuchtriegel questo cammino troverà nuova linfa. Doveroso un saluto e un ringraziamento al Professor Massimo Osanna, illuminato conoscitore del mondo delle arti. La sua opera di internazionalizzazione degli Scavi di Pompei resterà negli annali”. Così il sindaco di Pompei, Carmine Lo sapio ha salutato l’arrivo del nuovo direttore dell’area Archeologica che incontrerà, presto, di persona per riallacciare le fila del dialogo costruttivo avviato, già, con il Professor Osanna.