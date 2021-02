Pompei, contagi in aumento. Dad prorogata al 20 febbraio

Così come annunciato nei giorni scorsi e facendo seguito alla diverse note diramate dall’Unità di Crisi Regionale circa l’andamento delle curve epidemiologiche nella platea scolastica, nonché dopo l’inserimento della città di Pompei nell’elenco dei 30 comuni di fascia rossa considerate altamente a rischio, questa mattina si è riunita la Centrale Operativa Comunale. Una riunione a cui ha preso parte anche la dottoressa Loredana Scafato, responsabile dell’Uopc Ambito 5 che ha comunicato al Comune di Pompei i dati in possesso dell’Asl fino a ieri sera, differenziandoli anche per fasce d’età. Al temine della riunione e considerando i dati dei contagi e le raccomandazioni regionali, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado per un’altra settimana. Scuole chiuse, quindi fino a domenica 21 febbraio. “

Non è mai semplice prendere una decisione del genere che penalizza soprattutto i bambini – ha affermato il primo cittadino Carmine Lo Sapio – Non lo facciamo mai a cuor leggero, lo facciamo per tutelare la salute pubblica ed evitare che il contagio dilaghi ulteriormente. Purtroppo i dati che ci arrivano dall’Asl non sono rincuoranti. A differenza delle prima fase di circolazione del virus, stavolta l’incidenza tra i bambini e in generale in tutta la platea in età scolastica è alta e non possiamo non tenerne conto”.