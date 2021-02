Pillole di teatro. Sisa e Ambrogio in “Una donna riservata”

Tornano puntuali all’appuntamento settimanale i due attori del laboratorio teatrale UNITRE, Sisa e Ambrogio. Una chicca di Carnevale, che carnevale non sarà in questo 2021. Il format vincente e piacevole è un testo breve, scambi di battute e finale comico. Gli amici dell’UNITRE, che hanno visto l’anteprima , si sono ampiamente complimentati In questo caso hanno fruito di uno scenario spettacolare presso Villa Crawford. Buon divertimento e arrivederci a martedì prossimo.