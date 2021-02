Piano di Sorrento / Vico Equense. Da una parte contro Iaccarino solo voci, dall’altra contro Buonocore L845 e Dilengite

Vico Equense / Piano di Sorrento . Comuni al voto, da una parte tre candidati, dall’altra solo voci contro Iaccarino. Covid permettendo questa primavera si dovrà andare al voto per decidere se confermare o rinnovare le amministrazioni di Andrea Buonocore e Vincenzo Iaccarino.

La cosa che balza subito agli occhi è che nei due comuni della Penisola Sorrentina da una parte ci sono già i candidati sindaco, se confermati ovviamente, dall’altra invece solo voci contro Vincenzo Iaccarino. Salvatore Cappiello, Giovanni Ruggiero, Rosa Russo, finora nessuno ha confermato di candidarsi contro l’attuale primo cittadino , le riunioni ci sono ma rimangono molto sotterranee.

Alla luce del sole invece invece a Vico Equense dove si presenta Giuseppe Dilengite con un movimento “Vico Equense Domani”, che è improntato alla vivibilità , l’ex sindaco ha con se probabilmente Benedetto Migliaccio , per recuperare il periodo dal 2001 al 2005 quando era all’amministrazione, con la realizzazione di eventi culturali, jazz e la costruzione del Municipio e del parcheggio in piazza , probabile che scenda in campo, ma intanto è uscito alla scoperta cosa che non succede dai politici carottesi .

Il movimento L845 Vico Equense – Coinvolgere, ascoltare, programmare, gioco di squadra: non sono parole astratte, ma l’essenza del nuovo movimento politico promosso dai consiglieri comunali Rossella Staiano e Ciro Maffucci, che nelle scorse settimane hanno lanciato un sondaggio per conoscere il pensiero dei cittadini di Vico Equense. “Le indicazioni ricevute – spiegano Staiano e Maffucci – saranno esaminate insieme a dei gruppi di lavoro, e dal confronto, che è alla base del nostro modus operandi, svilupperemo idee realizzabili per il territorio. Un lavoro di squadra, che mette al centro la nostra comunità. È una bella esperienza formativa, – aggiungono i due consiglieri – e nei prossimi giorni incominceremo a parlare di quello che sta venendo fuori dalle nostre discussioni. Le linee guida del nostro percorso politico che si adattano al territorio, grazie al contributo dei tanti che si sono avvicinati al nostro progetto. L845 è questo. Tre numeri e una lettera che rappresentano tutti noi. Bisogna superare le divisioni, – aggiungono – comprendere che siamo all’inizio di una nuova stagione, avviata con la comparsa del virus Covid19 e che nulla potrà essere come prima, altrimenti resteremo legati al passato ed il futuro ci sfuggirà di mano. C’è bisogno di pensare a ciò che Vico Equense dovrà diventare, a ciò che si dovrà fare, a ciò che è utile per la nostra comunità” concludono Rossella Staiano e Ciro Maffucci. Un gruppo che fa riferimento a Maurizio Cinque e non si è mai fermato ed è sempre stato attivo.

Allora su Iaccarino vanno bene le critiche, riportate anche da noi che siamo un giornale libero, e non gliele risparmieremo, ma qui le opposizioni dove sono? Solo sui giornali o in riunioni segrete un po’ alla clericale insomma…

A Vico l’incognita è sempre e comunque Gennaro Cinque, che farà? da Consigliere della Regione Campania non gli conviene spodestare Andrea, ma siamo certi che stia solo a guardare?