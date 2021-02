Piano di Sorrento, via Cavone: si sta asfaltando la strada. Positanonews sul posto

Piano di Sorrento. Come già preannunciato in mattina, proseguono i lavori in via Cavone: si sta asfaltando la strada. Positanonews sul posto a documentare.

Ieri sera Positanonews in anteprima ha riportato del brutto incidente avvenuto in via Cavone, proprio nel punto dove si stanno svolgendo i lavori: un evento quasi preannunciato viste le buche che disseminano la cittadina della Penisola Sorrentina. Nel sinistro coinvolta una ragazza che contrariamente a quanto si temeva all’inizio sta bene, ha varie escoriazioni ma non è grave.