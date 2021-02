Piano di Sorrento: Via Bagnulo chiusa per lavori fino a sabato 27 febbraio. Per molto tempo abbiamo sperato che i lavori nella cittadina in Penisola sorrentina giungessero al termine. Come dimostrano le foto pubblicate dal sindaco Vincenzo Iaccarino, in questi giorni i lavori stanno procedendo a pieno ritmo in diversi punti della città.

In Via Bagnulo si sta rifacendo il manto stradale.