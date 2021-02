Piano di Sorrento. Vento forte, cade albero a Mortora e tegole sul Corso Italia. Questa mattina ad Amalfi, sempre a causa del vento forte, è crollata l’impalcatura del percorso pedonale. Con il vento forte c’è il rischio di crolli di qualsiasi cosa, oggetto o pianta, che possa essere esposto a danni per il vento. Vento gelido che sta battendo sopratutto sulle coste di Salerno e Napoli . Ricordiamo che c’è l’allerta meteo in Campania sull’intero territorio, spireranno venti forti dai quadranti settentrionali con locli rinforzi. Il mare sarà agitato, soprattutto al largo e lungo le coste esposte ai venti.

La Sala operativa raccomanda alle Autorità competenti di controllare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti (come, ad esempio, la cartellonistica stradale e pubblicitaria o l’illuminazione pubblica) e le aree alberate del verde pubblico.

Inoltre, considerato l’ulteriore peggioramento previsto per le condizioni del mare, la protezione civile invita le autorità marittime d elevare lo stato di vigilanzaper i mezzi in navigazione e lungo le coste e le marine esposte al moto ondoso.