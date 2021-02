Piano di Sorrento. Un nuovo sito da “Urlo”, spedizioni in tutta Italia

Piano di Sorrento. Un nuovo sito da “Urlo”, lo shopping anche online e non solo in negozio. Spedizioni in tutta Italia di prodotti sempre diversi che seguono le nuove tendenze. Da “Urlo” troverete una vasta scelta di abbigliamento uomo-donna, tanti accessori e scarpe per tutti i gusti.

“Urlo” a Piano di Sorrento ormai da anni rappresenta una realtà solida ma allo stesso tempo dinamica e al passo con i tempi. Attraverso il proprio brand, esprime un eccellente rapporto qualità prezzo, offre collezioni di tendenza ed estremamente competitive. Simbolo d’eccellenza degli store in Penisola sorrentina, il negozio si differenzia di sicuro per la cordialità e disponibilità dei dipendenti, sempre in grado di far sentire il cliente a proprio agio.

Urlo si trova a Piano di Sorrento sul Corso Italia.

Contatti: 081 808 7203 – m.me/negozio.urlo