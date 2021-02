Piano di Sorrento. Strisce blu , confermata revoca alla Dimpark di Torre avuta anche da Vico Equense con ricorso al TAR . E’ quanto emerge dalla determina pubblicata all’albo pretorio del comune della Penisola sorrentina guidato dal sindaco Vincenzo Iaccarino. La Dimpark , stando a quanto resocontato nella determina, aveva avuto contestazioni e ricorsi al Tar Campania di Napoli e Salerno , anche da comuni di Vico Equense e Nocera Inferiore.

La determina conferma ” l’annullamento d’ufficio, in autotutela, disposto con la determinazione n. 22 del 20.1.2021, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, relativo alla determinazione n. 665 del 14.12.2020 nella parte in cui si approvava l’aggiudicazione della concessione del “Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del Comune di Piano di Sorrento” di cui al CIG: 84156752B5, in favore dell’operatore economico DIMPARK s.r.l. con sede in Torre Annunziata a , per tutte le motivazioni di fatto e di diritto esposte e documentate sia nella citata determinazione n. 22 del 20.1.2021, sia nella presente determinazione, che confermano, secondo la motivata valutazione effettuata da questa Stazione Appaltante, la

complessiva inaffidabilità dell’operatore economico DIMPAK s.r.l. (e dell’ausiliario PARK LIFE s.r.l.), nonché la sussistenza di dichiarazioni mendaci formulate sia dall’operatore economico DIMPARK s.r.l. che dall’ausiliario PARK LIFE s.r.l., oltre agli altri motivi autonomi di esclusione già accertati in sede di adozione della determinazione n. 22 del 20.1.2021, confermando, pertanto, ogni punto del dispositivo della citata determinazione n. 22 del 20.1.2021..”

Dunque l’appalto delle strisce blu è stato affidato, come anticipato da Positanonews, alla SIS. Non si escludono ulteriori ricorsi, se così fosse Positanonews vi informerà puntualmente.

