Piano di Sorrento. Ponte Orazio, partiti i lavori

Piano di Sorrento. Non è mai troppo tardi. A quasi quattro anni dal dissesto, partono i lavori di messa in sicurezza e restyling di Ponte Orazio, scrive Antonino Siniscalchi su Il Mattino di Napoli facendo un quadro chiaro e professionale della situazione. Un intervento particolarmente atteso in una zona che separa i territori di Piano di Sorrento e Meta. Il piano elaborato dall’Ufficio tecnico comunale prevede il ripristino di un tratto della strada e la manutenzione straordinaria del costone tufaceo sottostante, parzialmente crollato la sera del 2 aprile 2017. Il cantiere, aperto nei giorni scorsi, secondo il cronoprogramma, dovrebbe rimanere attivo 270 giorni. La realizzazione del progetto, elaborato dall’ingegnere Michele Ercolano, affidata all’impresa Mfc Consolidamenti Srl. Per pianificare l’intervento, l’amministrazione comunale ha dovuto far fronte a una serie di iniziative finalizzate al recupero dell’area, dovendo affrontare problemi di natura progettuale, economica, tecnica e sanitaria. Il recupero di Ponte Orazio e dintorni è stato avviato anche grazie alla sinergia con la Regione Campania, nella fase d’emergenza, la Città Metropolitana per la realizzazione dell’opera, l’interessamento costante del sindaco di Meta e consigliere metropolitano, Giuseppe Tito, delegato al Piano Strategico provinciale. «Su questo fronte spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino siamo stati sempre attenti, fin dal crollo parziale della sede stradale di via Ponte Orazio, nella zona posta sul ciglio del costone tufaceo che si allinea al Vallone Lavinola-Madonna di Rosella per una lunghezza di circa venti metri».

LA VICENDA

Una sequenza di procedure fitta e articolata. Per i primi interventi di messa in sicurezza, la Regione Campania autorizzava la spesa complessiva di 150mila euro. A fine 2018 l’amministrazione comunale, approvava il piano di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, candidando il progetto per l’inserimento nel Programma Strategico della Città Metropolitana. Nell’agosto 2019 il progetto veniva approvato per un importo complessivo di un milione 296mila euro. Con questa premessa fu possibile sottoscrivere l’accordo di programma tra la Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Piano di Sorrento, nell’ambito degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico per la concessione del finanziamento. Nel corso del 2020 sono state completate le formalità burocratiche, tra il varo della gara di appalto e l’aggiudicazione dei lavori, l’autorizzazione simica propedeutica al materiale inizio dei lavori da parte del Genio Civile di Napoli. Infine la settimana scorsa l’apertura del cantiere, con l’intervento dei sindaci di Piano e Meta.