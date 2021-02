Piano di Sorrento piange l’avv. Gaetano Botta, ex sindaco e politico di spicco

Piano di Sorrento. E’ venuto a mancare l’avv. Gaetano Botta, già sindaco di Piano di Sorrento ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana negli anni 80/90 di cui è stato segretario cittadino. Ne veniamo a conoscenza dal profilo Facebook dell’attuale sindaco Vincenzo Iaccarino, che esprime tutto il suo dispiacere.

“Botta ha rappresentato uno dei cardini della politica Dc, non solo a Piano, ma in tutta la Penisola Sorrentina e ne ricordo l’equilibrio con cui ha gestito anche fasi particolarmente critiche di una stagione politica complessa. In questo momento di dolore esprimo a nome mio, della Giunta e dell’intero Consiglio Comunale di Piano di Sorrento il cordoglio ai familiari per il grave lutto che li ha colpiti”, ha scritto Iaccarino.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Positanonews.