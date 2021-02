Piano di Sorrento. Operazione riuscita al grande Federico Iaccarino, ti aspettiamo per nuovi eventi

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Operazione riuscita al grande Federico Iaccarino, ti aspettiamo per nuovi eventi. E’ riuscito bene l’intervento cardiaco a Milano del grande Federico Iaccarino, il più grande organizzatore di eventi della Penisola sorrentina, pronto, appena finiranno le misure di contenimento per il coronavirus Covid-19, a ritornare in carreggiata per organizzarne di nuovi e migliori. Forza Federico.