Piano di Sorrento, oggi la consegna del cantiere e l’inizio dei lavori sul Ponte Orazio

Oggi, lunedì 1 febbraio 2021, c’è stato l incontro sul Ponte Orazio, a Piano di Sorrento. Anche se stamattina ancora non erano iniziati i lavori, domani mattina Positanonews tornerà sui luoghi per seguire i lavori, come richiestoci dai cittadini.

Di seguito, le parole del sindaco. Vincenzo Iaccarino:

Nulla avviene per caso! C’è stato un grande impegno ed attenzione da parte della Nostra Amministrazione nel portare avanti questa progettualità nonostante le difficoltà di natura economica (reperimento risorse ) tecnica (dissesto idrogeologico redazione di un progetto esecutivo) e sanitaria (pandemia Covid19)

Ma noi non abbiamo mai mollato!

Grazie alla sinergia tra Enti, la Regione Campania in una fase d’emergenza e poi la Città Metropolitana per la realizzazione dell’opera.

Un ringraziamento particolare al nostro consigliere metropolitano Giuseppe Tito delegato al Piano Strategico.

Vi riassumo in breve la cronistoria

perché “Non ce ne siamo mai stati con le mani in mano”.

– Nella serata del giorno 2 aprile 2017 si verificava il crollo di porzione della sede stradale di Via Ponte Orazio, nella zona posta sul ciglio del predetto costone tufaceo aggettante sul Vallone Lavinola-Madonna di Rosella, per una lunghezza di circa m 20;

– il 12/05/2017, a seguito di richiesta formulata dai sindaci di Piano di Sorrento e Meta congiuntamente ai tecnici comunali, la Regione Campania, autorizzava la spesa complessiva di €uro 150.000,00 per il finanziamento dei primi interventi di messa in sicurezza dell’area interessata al dissesto, comprese le attività di rilievo propedeutiche all’individuazione delle opere di messa in sicurezza;

– il 27/12/2017, la Regione Campania procedeva all’impegno di spesa in favore del Comune di Piano di Sorrento, della somma complessiva di €uro 150.000,00 per le attività sopra richiamate;

– il 16/11/2018, l’Amministrazione Comunale, sulla scorta delle indagini ed attività espletate, approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA PONTE ORAZIO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COSTONE TUFACEO SOTTOSTANTE”;

– Facendo seguito all’incontro collegiale del Sindaco Metropolitano con i Sindaci delle amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Napoli del 19/02/2019, il Comune di Piano di Sorrento ha espresso la volontà di candidare, ai fini dell’inserimento del Piano Strategico, il progetto: “LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA PONTE ORAZIO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COSTONE TUFACEO SOTTOSTANTE”;

– il 14/08/2019, l’Amministrazione Comunale ha approvato, il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA PONTE ORAZIO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COSTONE TUFACEO SOTTOSTANTE”, per l’importo complessivo di €uro 1.296.014,84;

– il 17/09/2019, onde acquisire atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, di competenza delle diverse Amministrazioni pubbliche convocate, è stata indetta la CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA;

– il 20.11.2019, è strato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Piano di Sorrento per l’attuazione coordinata degli interventi afferenti al Parco Progetti e compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico;

– il 14/01/2020, la Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito del procedimento delineato nell’Accordo di Programma sottoscritto dal Comune di Piano di Sorrento, ha notificato la concessione del finanziamento per l’importo di €uro 1.296.014,84 relativo all’intervento in parola;

– il 27/01/2020 sono state approvate, le risultanze della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ed quindi acquisiti i pareri e nulla osta relativi al progetto esecutivo dell’intervento;

– il 12/02/2020 è stata sottoscritta la convenzione attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Piano di Sorrento per l’attuazione dell’intervento;

– il 12/03/2020, è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori;

– il 23/07/2020 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori alla ditta MFC CONSOLIDAMENTI SRL;

– il 16/09/2020 sono stati depositati gli atti al Genio Civile di Napoli al fine di acquisire l’autorizzazione simica propedeutica al materiale inizio dei lavori;

– il 31/12/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria dei lavori;

– il 17/01/2021 è stata acquisita l’Autorizzazione Sismica n.31 del 11/01/2020 rilasciata dal Genio Civile di Napoli inerente l’intervento di cui trattasi;

– Oggi, 01/02/2021, si procede alla consegna del cantiere e all’inizio dei “LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA PONTE ORAZIO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COSTONE TUFACEO SOTTOSTANTE”, la cui durata è prevista, come da cronoprogramma, in giorni 270;

Figure professionale e Operatori economici coinvolti:

– RUP, arch. Francesco Saverio Cannavale;

– Progettista e D.L., ing. Michele Ercolano;

– Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, arch. Ciro Cozzolino;

– Collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, ing. Andrea De Maio;

– Ditta esecutrice delle opere MFC CONSOLIDAMENTI SRL.