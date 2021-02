Piano di Sorrento/Meta, oggi la romantica proposta di matrimonio in spiaggia. Una scena che scalda il cuore quella che è andata in scena a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. Sulla spiaggia di San Montano, dove sette anno prima le aveva proposto di diventare la fidanzata, questo pomeriggio di sabato 6 febbraio 2021 Francesco, di Piano di Sorrento, ha chiesto alla sua Laura, di Meta, di sposarlo.

La proposta di matrimonio non è passata inosservata, grazie anche all’aiuto degli amici, che hanno aiutato Francesco a rendere quello di oggi uno dei giorni più belli per i due futuri sposi.

La redazione di Positanonews si unisce virtualmente alla gioia dei due giovani, augurandogli tanta gioia e felicità.