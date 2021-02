Piano di Sorrento, l’Arciconfraternita della Santissima Annunziata e la Quaresima 2021

Piano di Sorrento. Anche quest’anno, a causa della pandemia ancora in corso, non si svolgeranno le tradizionali processioni della Settimana Santa. Ma non mancheranno i momenti di preghiera e di “incontro”.

La Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata si prepara alla Quaresima 2021 e comunica tutti gli appuntamenti che caratterizzano questo periodo di preparazione alla Pasqua. E lo fa con un video molto bello che ripropone le immagini della scorsa Quaresima, quando il lockdown ha costretto tutti a restare chiusi nelle proprie abitazioni.

Immagini dalla grande suggestione, che fanno riflettere ed invitano alla fede ed alla speranza. E la frase finale racchiude tutto: “Torneremo. Prima o poi torneremo a inondare di fede le nostre strade… intanto continuiamo a “camminare” e a pregare… insieme a voi!”.

Che tu sia una corista del Coro dell’Annunziata o un cantore del Miserere, che tu abbia partecipato da incappucciato alla Processione del Giovedì santo o sia una persona a cui questo messaggio è arrivato casualmente… questo invito è per TE!!!

“Sentinella, quanto resta della notte?” difficile a dirsi in questo tempo in cui siamo sospesi tra la paura e la voglia di rinascita. Ce lo chiederemo tutti i giovedì di Quaresima alle ore 19,00 in Basilica nel corso degli incontri di catechesi durante i quali ascolteremo i sacerdoti della nostra terra e canteremo insieme il nostro Inno Genti Tutte e non solo…

Ti aspettiamo, per accoglierti in sicurezza e per condividere con te questo “tempo di Grazia”.

Ecco tutti gli appuntamenti della Quaresima 2021: