Piano di Sorrento. La comunicazione sul vaccino per gli anziani poco chiara, è possibile far a domicilio o aspettare e farla a Villa Fondi

Piano di Sorrento ( Napoli ) . La comunicazione sul vaccino per gli anziani poco chiara, è possibile far a domicilio o aspettare e farla a Villa Fondi . Cerchiamo di fare il punto della situazione anche in seguito alle molte segnalazioni. Allora chi è stato chiamato a Gragnano potrebbe seguire questa procedura che riportiamo di seguito . Anche se non è stato specificato dal sindaco Vincenzo Iaccarino nel post fatto oggi , in pratica già la settimana prossima dovrebbe essere possibile, salvo imprevisti, vaccinarsi contro il Coronavirus Covid-19 a Villa Fondi a Piano di Sorrento . Quello che non abbiamo capito se entro questo fine settimana, come era stato annunciato, anzi a dire il vero si era annunciato che si cominciava a metà febbraio!

Quello che possiamo consigliare ai nostri anziani, che poi essendo la Campania zona arancione non dovrebbero neanche muoversi, ma in ogni caso per prudenza non dovrebbero muoversi, è di aspettare qualche giorno. Ma, ripetiamo, rimaniamo basiti sul come si sta comunicando agli anziani e su quale cervellotica direzione abbia pensato di deportarli in giro e far impazzire loro e i loro familiari. Si calendarizzava in Penisola Sorrentina punto e basta, cose normali e sensate sono difficili da concepire all’ASL?

Su Positanonews vi aggiorneremo esattamente quando sarà possibile fare i vaccini.

