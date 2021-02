Piano di Sorrento, il consigliere Salvatore Mare sugli sversamenti al Vallone Lavinola: “La politica metta al centro l’ambiente”. Riportiamo di seguito le parole del Consigliere di Minoranza del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare:

È del 4 febbraio scorso l’interrogazione consiliare da me inoltrata al Presidente Russo, con la quale chiedo al Sindaco di riferire in Consiglio comunale in merito alla situazione di via Vecchia Lavinola.

Proprio giovedì, cinque giorni fa, ricevevo un messaggio privato su whatsapp con due video rappresentativi ed emblematici, che hanno necessità di essere spiegati.

Visto l’atto da me proposto, stamattina verso le 9:30 è stato predisposto dall’amministrazione ed effettuato un sopralluogo con i tecnici della GORI, il Funzionario responsabile geom. Michele Amodio e il sottoscritto.

Si è preso atto del problema alla condotta fognaria e in giornata, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno (n.d.r. nel momento dell’ispezione erano proibitive) la linea sarà riparata.

La situazione è molto complessa, se ne discuterà comunque nel prossimo Consiglio comunale carottese, auspicando un interessamento anche del consesso vicano; ascolteremo cosa ci diranno dal lato “decisionale” giacché una soluzione definitiva non può più essere rimandata.

La politica faccia la sua parte, interessi le istituzioni sovraordinate, metta al centro dell’agenda di governo i temi ambientali; la salute pubblica prima di essere curata, dev’essere tutelata poiché «prevenire è di gran lunga meglio che curare». (Fonte – tinyurl.com/2o8dvo6z)