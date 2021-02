Piano di Sorrento, il Bar Marianiello l’unico bar della Penisola Sorrentina menzionato nelle guide Gambero Rosso.

È stata presentata la 21esima edizione della guida Bar d’Italia di Gambero Rosso, realizzata in partnership con illycaffè. Una presentazione straordinariamente in versione digitale perché anche noi, come tutti, dobbiamo fare i conti con l’emergenza sanitaria in corso, pur non volendo mancare a un dovuto festeggiamento di queste attività così importanti con la Festa dei Bar d’Italia fino al 5 novembre. Un’emergenza che ha sconvolto e sta sconvolgendo il mondo, che non è più come lo conoscevamo, che ci fa vivere nell’incertezza, che richiede capacità di adattamento e ripensamenti. Certamente non è stato semplice fare una guida in questo momento storico, ma, consapevoli delle difficoltà e dei limiti che comportava, lo abbiamo fortemente voluto proprio per dare un segnale di continuità e di vicinanza, per accompagnare questo settore nella traversata della burrasca celebrandolo e sottolineandone le capacità di resilienza.

Il caffè al bar è stato uno dei simboli della ripartenza di maggio, tra i desideri degli italiani nel periodo del lockdown superava nelle ricerche anche la pizza. Non è solo un’abitudine. Lo diciamo ormai da anni: il bar, con la sua offerta sempre più sfaccettata e versatile, ci accompagna lungo tutto l’arco della giornata, ed è percepito da tanti come una sorta di “seconda casa” o “secondo ufficio”. È il luogo della colazione mattutina – il barista di fiducia è spesso quello che incontriamo prima di andare al lavoro, con cui scambiare un sorriso e due chiacchiere, che sa i nostri gusti e ci prepara “il solito” senza nemmeno chiedere – ma è anche un posto in cui fermarsi a studiare o lavorare grazie al wifi, una delle sedi privilegiate per gli incontri di affari, la cornice dei primi incontri tra due persone (un grande classico la frase “ci vediamo per un caffè?”), lo spazio dove passare qualche momento di svago la sera prima di rientrare a casa sorseggiando un cocktail e stuzzicando sfizi.

Bene, se è vero che il significato non cambia, cambiano i modi e le forme di vivere il bar, che fanno i conti con le necessità di distanziamento e quelle della sicurezza.

Grande soddisfazione per il Bar Marianiello, a Piano di Sorrento, che è stato l’unico della Penisola Sorrentina ad essere menzionato.