Piano di Sorrento, Iaccarino: “Al via i vaccini per gli ultraottantenni”

Piano di Sorrento: presto inizieranno le operazioni di vaccinazione anti-Covid per tutta la popolazione ultraottantenne. Lo comunica il sindaco Vincenzo Iaccarino.

Cari concittadini,

a breve inizieranno le operazioni di vaccinazione anti-Covid19 per tutta la popolazione ultraottantenne, l’inizio della rinascita per il nostro Paese. Ricordiamo che si può richiedere la vaccinazione collegandosi al sito web https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. ed inserendo il Codice Fiscale, il numero di Tessera Sanitaria in corso di validità. Per completare la procedura sarà necessario verificare il numero di cellulare fornito al momento della prenotazione attraverso un codice inviato dalla Regione Campania direttamente tramite SMS. Chi ha compiuto 80 anni di età può scegliere se registrarsi seguendo la procedura informatica facendosi aiutare da un familiare, oppure risolversi al proprio Medico di famiglia. Per chi avesse difficoltà ad utilizzare il computer o i sussidi informatici, può rivolgersi al numero 331.26.900.26 attivo il sabato dalle 10.00 alle 13.00 attivato dal nostro comune.