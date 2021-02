Piano di Sorrento, gli ottimi formaggi del Supermercato Tre Esse: dalla “Zefferina” alla “Gola”. Il supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento continua ad essere sempre al servizio della cittadinanza. Uno staff sempre sul pezzo e costantemente alla ricerca della qualità. Un team che conosce le esigenze del cliente, proponendo ogni stagione prodotti nuovi e unici, senza limitarsi al territorio.

Vasta la fornitura di formaggi, tra i quali troviamo la Zefferina al Grand Marnier e la Gola.

Il primo è un erborinato di latte vaccinato. Durante la sua lavorazione, nella cagliata viene aggiunto lo zafferano, che gli conferisce il suo colore caratteristico ed un aroma speziato. Dopo 90 giorni di stagionatura, il formaggio viene sottoposto a trattamenti con liquore Grand Marnier e si aggiunge in superficie dei cubetti di arancio. Questo formaggio è molto raffinato, piacevole, fresco, ma anche avvolgente… sembra quasi non essere più un formaggio!

Per quanto riguarda il secondo, si tratta di un formaggio che non è più un formaggio vero e proprio, ma un dolce a tutti gli effetti… Infatti è realizzato con latte di bufalino con stagionatura di circa 120gg . Durante la lavorazione viene tolta la crosta e viene immerso, insieme alle amarene candite, in uno sciroppo a base di Cherry e amarene. Sulla superficie poi, viene grattugiata la fava tonka, e per finire viene glassato totalmente con cioccolato fondere al 70% . Inoltre, non avendo crosta si mangia per intero! Insomma, una vera eccellenza!

