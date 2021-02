Piano di Sorrento, frana in via Gennaro Maresca. Continuano i danni tra le due Costiera, quella Sorrentina e quella Amalfitana, a causa del maltempo. Due territori molto fragili che, in questi periodi di pioggia, sono soggetti movimenti franosi. Questa mattina di mercoledì 10 febbraio 2021 è toccato a Piano di Sorrento, con un crollo in via Gennaro Maresca.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Intanto, la Protezione Civile della Regione Campania ha evidenziato un ulteriore peggioramento delle condizioni metereologiche anche in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana, prolungando l’allerta meteo di intensità arancione fino alle 23.59 di oggi, proprio in considerazione del consistente rischio di frana e caduta massi, reso ancora più elevato dai consistenti fenomeni verificatisi nelle ultime ore proprio nelle zone della regione già interessate da dissesti di varia natura.

Anche i venti oggi tenderanno ad intensificarsi nuovamente su tutto il territorio.