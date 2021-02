Piano di Sorrento, disagi per la Sis. Lunga fila per gli abbonamenti

Piano di Sorrento. Disagi per la Sis questa mattina, primo lunedì di febbraio. Come si vede nella foto di Positanonews, c’è una lunga fila per fare gli abbonamenti per i residenti. Ricordiamo che la Sis è la società che gestisce le strisce blu nel Comune in Penisola sorrentina. Al momento le strisce blu si pagano regolarmente.

Questo è ciò che il Comune ha segnalato sul proprio sito internet in merito all’argomento abbonamenti e strisce blu.

Il Com. della Polizia Municipale, dott Michele Galano, ha proceduto a comunicare alla Società S.I.S. che gestisce la sosta auto a pagamento di procedere agli abbonamenti residentie/o lavoratori relativamente al rinnovo a tariffa agevolata mediante la distribuzione della modulistica dal 28.01.2021 e la raccolta delle istanze a far data dal 01.02.2021. Il rilascio dei titoli con incasso della somma relativa avverrà con l’inizio della gestione di cui alla determinazione dirigenziale n° 22/2021.I titoli conscadenza al 31.12.2020 (e già prorogati al 31.01.2021) sono pertanto da ritenersi validi fino al 28.02.2021.

