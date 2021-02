Piano di Sorrento, crollo in Via Gennaro Maresca. Le parole di Mario Russo, Presidente del Consiglio Comunale

Piano di Sorrento. Sul crollo verificatosi questa mattina in Via Gennaro Maresca riportiamo le parole di Mario Russo, Presidente del Consiglio Comunale: «In mattinata è crollato un muro in Via G. Maresca, oggetto di recenti interventi. Il muro in questione fu già attenzionato anni fa con un intervento di rinforzo e su un altro lato della stessa proprietà crollò un ampio fronte del muro di cinta, tuttora non ricostruito. A cento metri dopo il Cimitero crollò un altro muro anch’esso alto quasi 10 metri e per un fronte di oltre 30 metri. Le recenti ed intense piogge stanno mettendo a dura prova le vecchie strutture di contenimento in tufo. Mura molto alte e con sorgenti che vi passano sotto stanno anche in zone altamente trafficate come via Pomicino. E’ necessario che gli uffici tecnici dei vari comuni del comprensorio monitorino lo stato di pericolo di queste strutture al fine di prevenire queste che solo il caso ha voluto non diventassero delle tragedie in zone fortemente antropizzate ed a pochi metri da un complesso scolastico».