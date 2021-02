Piano di Sorrento. Questa mattina la mobilità sul Corso Italia a Piano è interdetta a causa di alcuni lavori. Sul cartello posto all’inizio del corso, venendo da Meta, si legge “Attenzione: strada chiusa per 400 metri per lavori in corso”. Per cui per chi arriva da Meta deve necessariamente svoltare a sinistra e salire per Via Cavone. Chi si trova invece già sul corso deve svoltare a destra per Via Bagnulo senza poter scendere.

